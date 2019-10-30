Венгерский премьер заявил, что ждет знакомства с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и хочет с ним познакомиться. Об этом он сказал в Москве на совместном брифинге с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Хочу вам рассказать старинную венгерскую традицию. Тем, кто мало знают о нашей культуре, может быть, трудно понять, но у нас есть такой обычай. Пока мы кого-то лично не знаем - мы не выражаем свое мнение. Я очень хочу, жду, чтобы встретиться и познакомиться с новым президентом Украины", - сказал он.
Говоря о нормандских переговорах, премьер Венгрии сказал, что его страна, как член Евросоюза, одобряет этот формат. "Мы надеемся, что он приведет к положительному результату", - добавил Орбан.
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