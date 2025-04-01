Венгрия и Сербия договорились укреплять военное сотрудничество

Министр обороны Венгрии, президент и глава Минобороны Сербии (Фото: mod.gov.rs)

Сербия и Венгрия приблизились к созданию совместного военного союза. Министры обороны стран в Белграде подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает Daily News Hungary.

Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровницкий отметил, что страны должны сотрудничать для "обеспечения стабильности в регионе". По его словам, у Венгрии и Сербии самые прочные двусторонние оборонные и военные связи среди стран, что не входят в НАТО и Евросоюз.

Согласно подписанному соглашению, две страны обязуются организовать 79 совместных программ по подготовке флотилий, международные учения для добровольцев-резервистов и обучение меткой стрельбе.

По словам Бобровницкого, Венгрия привержена поддержанию мира и стабильности на Западных Балканах, и Сербия играет в этом ключевую роль.

В то же время президент Сербии Александар Вучич сказал, что оборонные связи с Венгрией у страны "самые крепкие" и Сербия заинтересована в определенной военной технике, которая есть у Венгрии.

"[В 1999 году] именно благодаря премьер-министру Виктору Орбану НАТО не смогло начать наземную атаку на то, что тогда было Югославией. Спустя целых 26 лет обе стороны теперь получили возможность построить чрезвычайно тесные стратегические связи, еще больше углубить сотрудничество, приблизившись к венгерско-сербскому военному союзу", – сказал Вучич.