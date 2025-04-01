Угорщина та Сербія домовилися зміцнювати військову співпрацю

Міністр оборони Угорщини, президент і голова Міноборони Сербії (Фото: mod.gov.rs)

Сербія й Угорщина наблизилися до створення спільного військового союзу. Міністри оборони країн у Белграді підписали угоду про співпрацю у сфері оборони, повідомляє Daily News Hungary.

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Міністр оборони Угорщини Крістоф Салаї-Бобровницький зазначив, що країни мають співпрацювати для забезпечення стабільності в регіоні. За його словами, в Угорщини та Сербії найміцніші двосторонні оборонні й військові зв'язки серед країн, які не входять до НАТО та Євросоюзу.

Згідно з підписаною угодою, дві країни зобов'язуються організувати 79 спільних програм з підготовки флотилій, міжнародні навчання для добровольців-резервістів і навчання влучної стрільби.

За словами Бобровницького, Угорщина віддана підтримці миру та стабільності на Західних Балканах, і Сербія відіграє у цьому ключову роль.

Водночас президент Сербії Александар Вучич сказав, що оборонні зв'язки з Угорщиною у країни "найміцніші" і Сербія зацікавлена у певній військовій техніці, яку має Угорщина.

"[У 1999] саме завдяки прем'єр-міністру Віктору Орбану НАТО не змогло розпочати наземну атаку на те, що тоді було Югославією. Через цілих 26 років обидві сторони тепер мають можливість побудувати надзвичайно тісні стратегічні зв'язки, ще більше поглибити співпрацю, наблизившись до угорсько-сербського військового союзу", – сказав Вучич.