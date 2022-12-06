Венгрия отказалась готовить бойцов ВСУ, так как "мы за мир". Украинский МИД отреагировал

Будапешт давно мог бы призвать Россию прекратить войну против Украины вместо заявлений в адрес Киева о том, как Венгрия "за мир" – и якобы потому против поставок вооружений Силам обороны, предоставления территории для передачи их ВСУ, а также обучения украинских военнослужащих. Так отреагировали в Министерстве иностранных дел на заявление венгерского дипломата.

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5 декабря, как раз в начале нового массированного ракетного удара РФ по Украине, госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил в Facebook, что они не будут готовить украинских военных в рамках миссии ЕС: "Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру".

Украинский дипломат написал, что если в Будапеште "так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к России прекратить войну".

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"Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, возможность для такого шага должна была уже найтись", – подчеркнул Николенко.

2 декабря в Будапеште пообещали ветировать пакет макрофинансовой помощи для Украины.

Брюссель теряет терпение и показывает Будапешту желтую карточку: стране пока не дадут 7,5 млрд евро от ЕС.

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Євген Пилипенко

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