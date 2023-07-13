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Венгрия, возможно, снова хочет вывезти украинских пленных за спиной Украины – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 13:39
Венгрия, возможно, снова хочет вывезти украинских пленных за спиной Украины – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Венгрия, возможно, снова хочет вывезти украинских военнопленных за спиной Украины. Координационный штаб по обращению с украинскими пленными получил такую информацию и проверяет ее. Об этом LIGA.net сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Стало известно, что Венгрия при посредничестве РПЦ без участия и согласования украинской стороны планирует тайную операцию по вывозу группы украинских военнопленных из России на свою территорию.

Есть информация, что представители правительства Венгрии посетят Россию в начале августа для обсуждения передачи пленных украинцев венгерского происхождения.

По словам представителя ГУР, если эта информация подтвердится, то действия Венгрии не имеют правовых оснований, являются грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права.

Координационный штаб по обращению с украинскими пленными проверяет эту информацию и в случае ее подтверждения будет реагировать соответствующим образом.

"Украина следит за ситуацией", – сказал Юсов.

  • 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".
  • Вице-премьер-министр Венгрии на следующий день подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
  • Украинское МИД сообщило, что государство не было проинформировано о таком факте.
  • В МИД Венгрии заявили, что государство не причастно к вывозу украинских пленных из РФ, украинские пленные могут "свободно передвигаться по Венгрии" и делать "что хотят".

Читайте на также: Лубинец: Венгрия нарушила международное право, забрав наших пленных. Это операция России

Наталья Медведева
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