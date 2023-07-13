Угорщина, можливо, знову хоче вивезти українських полонених за спиною України – ГУР

Угорщина, можливо, знову хоче вивезти українських військовополонених за спиною України. Координаційний штаб з питань поводження з українськими полоненими отримав таку інформацію та перевіряє її. Про це LIGA.net повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Стало відомо, що Угорщина за посередництва РПЦ, без участі та погодження української сторони, планує таємну операцію з вивезення групи українських військовополонених із Росії на свою територію.

Є інформація, що представники уряду Угорщини відвідають Росію на початку серпня для обговорення передачі полонених українців угорського походження.

За словами представника ГУР, якщо ця інформація підтвердиться, то дії Угорщини не мають правових підстав, є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права.

Координаційний штаб з питань поводження з українськими полоненими перевіряє цю інформацію та в разі її підтвердження буде реагувати відповідним чином.

"Україна стежить за ситуацією", – сказав Юсов.

8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони".

Віцепрем'єр-міністр Угорщини наступного дня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.

Українське МЗС повідомило, що держава не була поінформована про такий факт.

У МЗС Угорщини заявили, нібито держава не причетна до вивезення українських полонених із РФ, українські полонені можуть "вільно пересуватися Угорщиною" і робити "що хочуть".

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