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Вениславский объяснил, почему разрешили голосование на "выборах" в Госдуму РФ в Украине

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 11:03
Вениславский объяснил, почему разрешили голосование на
Федор Вениславский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украина разрешила голосование на выборах в Госдуму РФ в посольстве и консульствах страны-агрессора, поскольку выполняет международные обязательства. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил нардеп Слуги народа Федор Вениславский.

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Вениславский напомнил, что Украина не разорвала с Россией ни дипломатических, ни консульских отношений, поэтому выполнила свои обязательства по международным договорам и дала гражданам РФ на территории Украины реализовать конституционные права.

"Украина ведет себя как цивилизованная страна", – заявил Вениславский.

  • 16 сентября 2021 года стало известно, что оккупанты массово повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов.
  • 17 сентября МИД призвал мировое сообщество не признавать российские выборы на оккупированных территориях Украины и считать выбранную таким образом Госдуму РФ нелегитимной. 
  • Ранее сегодня российские оккупанты заявили, что более 150 000 жителей Донбасса, которых вынудили получить паспорта РФ, проголосовали дистанционно на "выборах" в Госдуму.
Денис Юдин
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выборы в России госдума рф федор вениславский
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