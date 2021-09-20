Вениславский объяснил, почему разрешили голосование на "выборах" в Госдуму РФ в Украине

Украина разрешила голосование на выборах в Госдуму РФ в посольстве и консульствах страны-агрессора, поскольку выполняет международные обязательства. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил нардеп Слуги народа Федор Вениславский.

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Вениславский напомнил, что Украина не разорвала с Россией ни дипломатических, ни консульских отношений, поэтому выполнила свои обязательства по международным договорам и дала гражданам РФ на территории Украины реализовать конституционные права.

"Украина ведет себя как цивилизованная страна", – заявил Вениславский.

16 сентября 2021 года стало известно, что оккупанты массово повезут жителей ОРДЛО на выборы Госдумы РФ на сотнях автобусов.

17 сентября МИД призвал мировое сообщество не признавать российские выборы на оккупированных территориях Украины и считать выбранную таким образом Госдуму РФ нелегитимной.

Ранее сегодня российские оккупанты заявили, что более 150 000 жителей Донбасса, которых вынудили получить паспорта РФ, проголосовали дистанционно на "выборах" в Госдуму.

Денис Юдин

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