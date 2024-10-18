Вениславский: Пока нет решения об освобождении от мобилизации бывших гражданских пленных

Нардеп от СН заявил, что "пока еще нет окончательной модели решения этой проблемы"

Федор Вениславский (Фото: пресс-служба ВР)

У Верховной Рады пока нет конкретных предложений относительно того, как предоставить отсрочку от мобилизации гражданским, освобожденным из российского плена. Об этом LIGA.net сообщил нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета парламента Федор Вениславский.

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В сентябре Вениславский в комментарии Радио Свобода сообщил, что вопрос отстранения или отсрочки от мобилизации бывших гражданских пленных может быть решен в ближайшее время.

Отвечая на вопрос LIGA.net относительно того, на какой стадии находится этот вопрос и как это будет выглядеть – отдельным законом или изменениями в закон о мобилизации – нардеп сказал: "Сейчас еще нет окончательной модели решения этой проблемы. Не могу спрогнозировать".

23 сентября 2024 года ОГП сообщил о подозрении 11 российским полицейским, организовавшим одну из самых жестоких пыточных во время оккупации Херсона.

В тот же день Комиссия по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства широко распространенной практики применения пыток российскими властями против украинских гражданских лиц и военнопленных на оккупированных территориях и в России.