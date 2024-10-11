Украина передаст Ватикану список плененных россиянами украинских журналистов
Украина передаст Ватикану список украинских журналистов, находящихся в плену. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
"Мы договорились, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену в России, и мы обсудили подробно возвращение всех гражданских, возвращение депортированных детей", – сказал он, добавив, что 10 октября стало известно о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.
Зеленский также пригласил Ватикан принять участие во встрече в Канаде по поводу этого пункта Формулы мира, касающегося гуманитарных вопросов.
Ранее украинские журналисты и медиаспециалисты обратились в мировые организации с призывом к решительным и срочным действиям в связи с убийством Рощиной в российском плену.
- 10 октября Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России.
- Представитель ГУР Юсов в комментарии LIGA.net сообщил, что кандидатуру журналистки согласовали в списки для последующего обмена.
- 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что по факту смерти Рощиной начато расследование.