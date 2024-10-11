Евросоюз и посол США в Украине отреагировали на смерть Виктории Рощиной

ЕС подтвердил свою преданность делу привлечения к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям, совершенным Россией

Виктория Рощина (Фото: Facebook журналистки)

Европейский Союз и посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировали на сообщение о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Они подчеркнули, что "глубоко встревожены".

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"ЕС остается глубоко обеспокоенным непрерывными преследованиями, запугиванием и насилием в отношении журналистов и медийщиков, освещающих события в зоне боевых действий и на линии фронта. Для них безопасность и защита должны быть обеспечены в любое время. Мы решительно осуждаем убийства, физические нападения, произвольные задержания", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте блока.

ЕС подтвердил свою приверженность делу привлечения к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям, совершенным Россией.

Организация отметила, что Виктория Рощина стала 13-й журналисткой, погибшей с начала полномасштабного вторжения России в Украину, и подчеркнула, что нарушения прав человека не должны оставаться безнаказанными.

Бринк также подчеркнула, что США "глубоко встревожены смертью украинской журналистки Виктории Рощиной во время пребывания под стражей в России".

"Ее трагическая смерть свидетельствует о продолжающихся похищениях и заключении журналистов в России, откровенном нападении на свободные СМИ и правду. Россия будет привлечена к ответственности", – говорится в сообщении Х.

Рощина перестала выходить на связь 3 августа 2023 года. Как рассказывал ее отец, 27 июля Виктория отправилась из Украины в Польшу, откуда должна добраться на оккупированные украинские территории через Россию.

СБУ, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.

10 октября Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России.

Представитель ГУР Юсов в комментарии LIGA.net сообщил, что кандидатуру журналистки согласовали в списки для последующего обмена.

сообщил, что кандидатуру журналистки согласовали в списки для последующего обмена. 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что по факту смерти Рощиной начато расследование.