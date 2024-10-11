Євросоюз та посол США в Україні відреагували на смерть Вікторії Рощиної

ЄС підтвердив свою відданість справі притягнення до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів, вчинених Росією

Вікторія Рощина (Фото: Facebook журналістки)

Європейський Союз та пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагували на повідомлення про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні. Вони наголосили, що є "глибоко стривоженими".

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"ЄС залишається глибоко стурбованим безперервними переслідуваннями, залякуванням і насильством щодо журналістів і медійників, які висвітлюють події в зоні бойових дій і на лінії фронту. Для них безпека і захист мають бути забезпечені в будь-який час. Ми рішуче засуджуємо вбивства, фізичні напади, свавільні затримання", – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті блоку.

ЄС підтвердив свою відданість справі притягнення до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів, вчинених Росією.

Організація зазначила, що Вікторія Рощина стала 13-ю журналісткою, яка загинула з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і наголосила, що порушення прав людини не повинні залишатися безкарними.

Брінк також наголосила, що США "глибоко стривожені смертю української журналістки Вікторії Рощиної під час перебування під вартою в Росії".

"Її трагічна смерть свідчить про тривалі викрадення та ув’язнення журналістів у Росії, відвертий напад на вільні ЗМІ та правду. Росія буде притягнута до відповідальності", – йдеться у дописі в Х.

Рощина перестала виходити на зв'язок 3 серпня 2023 року. Як розповідав її батько, 27 липня Вікторія вирушила з України до Польщі, звідки мала дістатися на окуповані українські території через Росію.

СБУ, а потім і російська сторона підтвердили, що журналістку взяли в полон росіяни.

10 жовтня Коордштаб підтвердив смерть 27-річної журналістки в Росії.

Представник ГУР Юсов в коментарі LIGA.net повідомив, що кандидатуру журналістки погодили в списки для наступного обміну.

повідомив, що кандидатуру журналістки погодили в списки для наступного обміну. 11 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що за фактом смерті Рощиної розпочато розслідування.