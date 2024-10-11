Україна передасть Ватикану список полонених росіянами українських журналістів

Це сталося після того, як 10 жовтня стало відомо про загибель української журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна передасть Ватикану список українських журналістів, які перебувають у російському полоні. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми домовились, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії, і ми обговорили детально повернення всіх цивільних, повернення депортованих дітей", – сказав він, додавши, що 10 жовтня стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної.

Зеленський також запросив Ватикан взяти участь у зустрічі в Канаді щодо цього пункту Формули миру, який стосується гуманітарних питань.

Раніше українські журналісти та медіафахівці звернулися до світових організацій із закликом до рішучих і термінових дій у зв'язку з убивством Рощиної в російському полоні.

10 жовтня Коордштаб підтвердив смерть 27-річної журналістки в Росії.

Представник ГУР Юсов в коментарі LIGA.net повідомив, що кандидатуру журналістки погодили в списки для наступного обміну.

повідомив, що кандидатуру журналістки погодили в списки для наступного обміну. 11 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що за фактом смерті Рощиної розпочато розслідування.