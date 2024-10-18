Веніславський: Поки немає рішення щодо звільнення від мобілізації колишніх цивільних полонених

Нардеп від СН заявив, що "наразі ще немає остаточної моделі розв'язання цієї проблеми"

Федір Веніславський (Фото: пресслужба ВР)

Верховна Рада поки що не має конкретних пропозицій щодо того, як надати відстрочення від мобілізації цивільним, які були звільнені з російського полону. Про це LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський.

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У вересні Веніславський у коментарі Радіо Свобода повідомив, що питання відсторонення або відстрочення від мобілізації колишніх цивільних полонених може бути розв'язано найближчим часом.

Відповідаючи на питання LIGA.net щодо того, на якій стадії перебуває це питання та як це виглядатиме – окремим законом чи змінами до закону про мобілізацію – нардеп сказав: "На цей момент ще немає остаточної моделі розв'язання цієї проблеми. Не можу спрогнозувати".

23 вересня 2024 року ОГП повідомив про підозру 11 російським поліціянтам, які організували одну з найжорстокіших катівень під час окупації Херсона.

Того ж дня Комісія з розслідування порушень в Україні виявила нові докази широко розповсюдженої практики застосування катувань російською владою проти українських цивільних осіб і військовополонених на окупованих територіях і в Росії.