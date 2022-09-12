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Вениславский стал представителем Зеленского в Раде

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 21:08
Вениславский стал представителем Зеленского в Раде - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Владимир Зеленский назначил народного депутата Федора Вениславского своим представителем в Верховной Раде, сообщается на сайте президента. Эта должность была вакантной с конца 2021 года, когда предыдущий представитель Зеленского Руслан Стефанчук был избран спикером парламента.

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Вениславский с 2019 года занимал должность представителя Зеленского в Конституционном Суде.

Теперь вместо него представителем будет бывший судья Высшего специализированного суда Украины Сергей Дембовский.

  • Вениславский – кандидат юридических наук, до избрания в Верховную Раду работал доцентом кафедры конституционного права Национального университета им. Ярослава Мудрого (бывшая юридическая академия).
Андрій Водяний
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Владимир Зеленский федор вениславский Сергей Дембовский
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