Вениславский стал представителем Зеленского в Раде

Владимир Зеленский назначил народного депутата Федора Вениславского своим представителем в Верховной Раде, сообщается на сайте президента. Эта должность была вакантной с конца 2021 года, когда предыдущий представитель Зеленского Руслан Стефанчук был избран спикером парламента.

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Вениславский с 2019 года занимал должность представителя Зеленского в Конституционном Суде.

Теперь вместо него представителем будет бывший судья Высшего специализированного суда Украины Сергей Дембовский.

Вениславский – кандидат юридических наук, до избрания в Верховную Раду работал доцентом кафедры конституционного права Национального университета им. Ярослава Мудрого (бывшая юридическая академия).

Андрій Водяний

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