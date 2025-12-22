Вэнс не уверен в достижении мира в войне РФ против Украины: Вопрос территорий все затягивает

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА / Tolga Akmen)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что несмотря на определенный прогресс в переговорном процессе, он не уверен в достижении мирного урегулирования войны РФ против Украины. В интервью UnHerd причиной затягивания процесса он назвал территориальные вопросы.

"Мы будем продолжать переговоры. И я думаю, что мы достигли прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не был уверен, что мы достигнем мирного урегулирования. Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем, я думаю, что есть большая вероятность, что мы этого не сделаем", – отметил он.

Вэнс заявил, что российская сторона действительно стремится к "территориальному контролю над Донбассом". Украинская сторона, по его словам, считает это серьезной проблемой безопасности.

"Украинцы, разумеется, считают это серьезной проблемой безопасности, [даже] когда они частным образом признают, что в конце концов они, вероятно, потеряют Донбасс, – но, знаете, в конце концов: это может быть через 12 месяцев, может быть и дольше. Поэтому эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах – эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал", – добавил Вэнс.