Вэнс не уверен в достижении мира в войне РФ против Украины: Вопрос территорий все затягивает
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что несмотря на определенный прогресс в переговорном процессе, он не уверен в достижении мирного урегулирования войны РФ против Украины. В интервью UnHerd причиной затягивания процесса он назвал территориальные вопросы.
"Мы будем продолжать переговоры. И я думаю, что мы достигли прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не был уверен, что мы достигнем мирного урегулирования. Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем, я думаю, что есть большая вероятность, что мы этого не сделаем", – отметил он.
Вэнс заявил, что российская сторона действительно стремится к "территориальному контролю над Донбассом". Украинская сторона, по его словам, считает это серьезной проблемой безопасности.
"Украинцы, разумеется, считают это серьезной проблемой безопасности, [даже] когда они частным образом признают, что в конце концов они, вероятно, потеряют Донбасс, – но, знаете, в конце концов: это может быть через 12 месяцев, может быть и дольше. Поэтому эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах – эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал", – добавил Вэнс.
- 20 декабря глава украинской делегации и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что накануне Украина, США и европейские партнеры провели переговоры в Америке по мирному плану. Впоследствии в Штаты направился спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.
- После переговоров с россиянами специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что РФ якобы стремится к миру.
