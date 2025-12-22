Венс не впевнений у досягненні миру у війні РФ проти України: Питання територій все затягує

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА / Tolga Akmen)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що попри певний прогрес у переговорному процесі, він не має впевненості у досягненні мирного врегулювання війни РФ проти України. В інтерв’ю UnHerd причиною затягування процесу він назвав територіальні питання.

"Ми продовжуватимемо переговори. І я думаю, що ми досягли прогресу, але, сидячи тут сьогодні, я б не був упевнений, що ми досягнемо мирного врегулювання. Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо, я думаю, що є велика ймовірність, що ми цього не зробимо", – зазначив він.

Читайте також Між капітуляцією і перемогою. Тектонічні зсуви у геополітиці змінюють шанси України

Венс заявив, що російська сторона справді прагне "територіального контролю над Донбасом". Українська сторона, за його словами, вважає це серйозною проблемою безпеки.

"Українці, зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, [навіть] коли вони приватно визнають, що зрештою вони, ймовірно, втратять Донбас, – але, знаєте, зрештою: це може бути через 12 місяців, може бути й довше. Тож ця територіальна поступка є значною затримкою в переговорах – ця жахлива територіальна поступка, я б сказав", – додав Венс.