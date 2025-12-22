Венс не впевнений у досягненні миру у війні РФ проти України: Питання територій все затягує
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що попри певний прогрес у переговорному процесі, він не має впевненості у досягненні мирного врегулювання війни РФ проти України. В інтерв’ю UnHerd причиною затягування процесу він назвав територіальні питання.
"Ми продовжуватимемо переговори. І я думаю, що ми досягли прогресу, але, сидячи тут сьогодні, я б не був упевнений, що ми досягнемо мирного врегулювання. Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо, я думаю, що є велика ймовірність, що ми цього не зробимо", – зазначив він.
Венс заявив, що російська сторона справді прагне "територіального контролю над Донбасом". Українська сторона, за його словами, вважає це серйозною проблемою безпеки.
"Українці, зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, [навіть] коли вони приватно визнають, що зрештою вони, ймовірно, втратять Донбас, – але, знаєте, зрештою: це може бути через 12 місяців, може бути й довше. Тож ця територіальна поступка є значною затримкою в переговорах – ця жахлива територіальна поступка, я б сказав", – додав Венс.
- 20 грудня глава української делегації та секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров повідомив, що напередодні Україна, США та європейські партнери провели переговори в Америці щодо мирного плану. Згодом до Штатів попрямував спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.
- Після перемовин з росіянами спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що РФ нібито прагне миру.
Коментарі (0)