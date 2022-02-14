Венский документ: Вместо ответа на запрос МИД, Россия обвинила Украину
Ответ России на запрос Министерства иностранных дел Украины содержал отрицание какой бы то ни было "необычной военной деятельности" у границ Украины и обвинения в адрес Украины в "подготовке силовой операции на Донбассе". Содержание ответа цитирует Радио Свобода.
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По данным РС, в документе говорится, что у России есть "все основания" оставить запрос Украины без удовлетворения, поскольку в нем содержатся "провокационные заявления" относительно Крыма.
В нем утверждается, что Россия не ведет на своей территории необычной военной деятельности, поэтому положения Венского документа неприменимы.
Также в документе говорится, что в Луганской и Донецкой областях Украины якобы сосредоточены более 120 000 украинских военных, готовых к ведению боевых действий, а запрос Украины в целом назван попыткой отвлечь внимание "от подготовки силового решения внутриукраинского конфликта".
11 февраля Украина отправила в Россию запрос с требованием предоставить "детальные разъяснения по военной деятельности" у своих границ согласно разделу III Венского документа. РФ как подписант этого документа должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить о дате завершения, а также наименования, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, участвующие в ней. На подготовку ответа было отведено 48 часов.
13 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о созыве встречи стран-участниц Венского документа, включая Россию, так как "Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу".
14 февраля в ходе ежедневного брифинга глава пресс-службы МИД Олег Николенко сказал, что Украина не может считать ответом России письмо, которое та распространила в ОБСЕ через несколько часов после истечения предусмотренного Венским документом срока.
"Во-первых, вместо запрошенной Украиной информации РФ пыталась в нем выдвинуть безосновательные обвинения против Украины. Во-вторых, Россия сама обозначила это уведомление как не имеющее отношение к процедурам, оговоренным Венским документом", – сказал Николенко.
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