Верещук: Получение украинцем паспорта России должно рассматриваться как преступление

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что получение гражданином Украины паспорта России должно рассматриваться как преступление. Об этом Верещук написала в своем телеграм-канале.

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Министр заявила, что оккупанты боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины и поэтому спешат с выдачей своих паспортов и подготовкой к своим "референдумам".

"Здесь не должно быть никаких иллюзий: паспорта и "референдумы" – это российское оружие, более опасное, чем ракеты", – заявила Верещук.

По ее мнению, для реального противодействия оккупации, необходимо занять "более четкую и более жесткую позицию" по получению паспортов оккупантов и голосованию на их "референдумах".

"Должны четко сказать: это преступление против нашего государства!", – призвала вице-премьер-министр.

Она отметила, что юристы говорят, что относительно получения паспортов РФ могут быть небольшие исключения – к примеру, получение паспорта, чтобы переехать на подконтрольную Украине территорию.

"Но в своей основе, любое получение украинским гражданином (независимо от мотивов) паспорта государства-агрессора должно рассматриваться как преступление. Мы должны донести это до граждан, которые сейчас находятся под временной оккупацией. Понимаю, что это жестко, но речь идет о существовании украинского государства", – заявила Верещук.

11 июля Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России всеми украинцами, независимо от места жительства.

В МИД заявили, что указ Путина о гражданстве говорит о продолжении курса Кремля на захват Украины.

В Евросоюзе заявили, что не признают паспорта, которые раздает Россия во время войны в Украине.

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Наталия Медведева

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