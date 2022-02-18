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Верещук призвала жителей Донбасса ехать на подконтрольную Украине территорию

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 21:11
Верещук призвала жителей Донбасса ехать на подконтрольную Украине территорию - Фото
Ирина Верещук (скриншот с видео)

Министр реинтеграции Ирина Верещук призвала жителей временно оккупированных районов Донбасса, которые боятся, ехать на подконтрольную правительству Украины территорию. Об этом она сказала на брифинге в Офисе президента.

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"Я говорю тем людям, которые на временно оккупированной территории, которые боятся за своих детей и семьи. Приезжайте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или другой способ. Мы вас ждем, мы создадим все возможные условия для того, чтобы вам было где жить, что есть, для того, чтобы вы чувствовали, что вы не одни", — сказала Верещук.

  • Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. 
  • Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь. 
  • Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.
  • Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, взорвали автомобиль одного из главарей террористической организации ДНР. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.
Вадим Ребрина
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Донбасс эвакуация ирина верещук
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