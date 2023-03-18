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Верещук публично призвала Россию передать списки выкраденных из Украины детей

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 20:33
Верещук публично призвала Россию передать списки выкраденных из Украины детей - Фото
Ирина Верещук (скриншот с видео)

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук публично на русском языке призвала российских омбудсмена Татьяну Москалькову и детского омбудсмена Марию Львову-Белову безотлагательно передать Украине списки вывезенных с украинской территории детей-граждан Украины.

"Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: 1) на 24.02.2022 были гражданами Украины, до 18 лет включительно, 2) сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины, 3) были вывезены из временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию", – написала она.

Списки Верещук предложила прислать на электронный адрес [email protected]

По данным Офиса генпрокурора на конец октября 2022-го, установлено 9400 детей, депортированных Россией из Украины.

В отчете Йельского университета сообщалось, что россияне удерживают более 6000 украинских детей в специальных лагерях в РФ и оккупированном Крыму для "промывания" им мозгов и политического "перевоспитания".

Вадим Ребрина
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дети татьяна москалькова ирина верещук Мария Львова-Белова
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