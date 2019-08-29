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Верховная Рада избрала первого вице-спикера

Верховная Рада избрала первого вице-спикера - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 16:17

Представитель президента в парламенте будет совмещать две должности

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук избран первым заместителем главы Верховной Рады.

За его кандидатуру проголосовали 330 народных депутатов, против - 26.

О том, что кандидатура Стефанчука на этот пост будет внесена партией Слуга народа, 20 августа рассказал глава партии Дмитрий Разумков.

Стефанчук родился 29 октября 1975 в Тернополе. Доктор юридических наук, профессор. В 2019 году стал идеологом штаба Владимира Зеленского на президентских выборах. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН. С 21 мая 2019 года - представитель президента в Верховной Раде.

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Руслан Стефанчук первый вице-спикер
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