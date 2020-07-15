Народные депутаты будут больше работать, понедельник и пятница становятся полноценными рабочими днями

Верховная Рада меняет график работы, на пленарной неделе сокращаются перерывы и увеличивается количество часов, когда народные депутаты работают в сессионном зале. Об этом сообщает пресс-служба пропрезидентской партии Слуга народа.

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Благодаря принятому в первом чтении законопроекту № 3608 понедельник и пятница становятся полноценными рабочими днями.

График работы Рады:

во вторник, среду, четверг и пятницу - одно пленарное заседание в день, которое будет проходить с 10:00 до 15:00 (в пятницу - с 10:00 до 16:00), перерыв с 12:00 до 12:30, до этого между утренним и вечерним заседаниями был двухчасовой перерыв;

понедельник и время после завершения пленарных заседаний - для самостоятельной работы нардепов, а в случае необходимости - проведение заседаний комитетов, временных спецкомиссий и временных следственных комиссий, депутатских фракций (групп);

если надо продолжить пленарное заседание после 15:00 (в пятницу - после 16:00) более чем на 15 минут - такое решение принимают до перерыва;

в пятницу - с 10:00 до 11:00 "Час вопросов к правительству", перерыв с 12:00 до 12:30. В то же время, до 14:00 - время для законопроектной работы, а с 14:00 до 16:00 - для сжатых (до трех минут) объявлений запросов, обсуждение ответов на запросы, а также для выступлений нардепов "по разным вопросам".

Пятница станет днем ​​голосования, а не только выступлений.

2 марта ОПОРА сообщала , что з а полгода работы Верховной Рады девятого созыва наибольшее количество голосований пропустили депутаты от фракций Оппозиционная платформа - За жизнь , Батькивщина , Слуга народа и внефракционные.

16 июня сообщалось , что из 23 комитетов Верховной Рады только один не провел ни одного заседания с 1 апреля по 18 мая 2020 года, это - комитет по вопросам молодежи и спорта

Арина Толина

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