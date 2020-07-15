Верховная Рада меняет график работы
15.07.2020, 14:04
Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады
Народные депутаты будут больше работать, понедельник и пятница становятся полноценными рабочими днями
Верховная Рада меняет график работы, на пленарной неделе сокращаются перерывы и увеличивается количество часов, когда народные депутаты работают в сессионном зале. Об этом сообщает пресс-служба пропрезидентской партии Слуга народа.
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Благодаря принятому в первом чтении законопроекту № 3608 понедельник и пятница становятся полноценными рабочими днями.
График работы Рады:
- во вторник, среду, четверг и пятницу - одно пленарное заседание в день, которое будет проходить с 10:00 до 15:00 (в пятницу - с 10:00 до 16:00), перерыв с 12:00 до 12:30, до этого между утренним и вечерним заседаниями был двухчасовой перерыв;
- понедельник и время после завершения пленарных заседаний - для самостоятельной работы нардепов, а в случае необходимости - проведение заседаний комитетов, временных спецкомиссий и временных следственных комиссий, депутатских фракций (групп);
- если надо продолжить пленарное заседание после 15:00 (в пятницу - после 16:00) более чем на 15 минут - такое решение принимают до перерыва;
- в пятницу - с 10:00 до 11:00 "Час вопросов к правительству", перерыв с 12:00 до 12:30. В то же время, до 14:00 - время для законопроектной работы, а с 14:00 до 16:00 - для сжатых (до трех минут) объявлений запросов, обсуждение ответов на запросы, а также для выступлений нардепов "по разным вопросам".
Пятница станет днем голосования, а не только выступлений.
- 2 марта ОПОРА сообщала, что за полгода работы Верховной Рады девятого созыва наибольшее количество голосований пропустили депутаты от фракций Оппозиционная платформа - За жизнь, Батькивщина, Слуга народа и внефракционные.
- 16 июня сообщалось, что из 23 комитетов Верховной Рады только один не провел ни одного заседания с 1 апреля по 18 мая 2020 года, это - комитет по вопросам молодежи и спорта
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