Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая

Фото: Верховная Рада

Парламент утвердил Указ президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации до 13 мая 2024 года. Соответствующие законопроекты №10456 и №10457 были зарегистрированы на сайте Верховной Рады 5 февраля. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.

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Накануне президент внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения – предлагает продлить их на 90 дней.

По данным нардепа Ярослава Железняка, "за" продление военного положения проголосовали 335 депутатов.

Также Рада продлила общую мобилизацию на 90 дней 332 голосами "за". Гончаренко отметил, что правительственный законопроект о мобилизации будет рассматриваться в первом чтении 7 февраля.

С начала полномасштабного российского вторжения, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали уже неоднократно – это было уже десятое голосование Рады за военное положение. Такие решения депутаты по представлению президента уже принимали пять раз в 2022 году (24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября), а также 4 раза в 2023-м (7 февраля, 2 мая, 27 июля и 8 ноября), а также 4 раза в 2023-м (7 февраля, 2 мая, 27 июля и 8 ноября).

Сначала президент подписывает два указа, затем их подают на утверждение в Верховную Раду. После чего их рассматривает Комитет по вопросам обороны, а затем голосование в зале. В итоге президент подписывает законы об утверждении своего указа.

8 ноября Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 14 февраля 2024 года, а также согласовала продолжение общей мобилизации на такой же период.

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