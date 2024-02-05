Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію до 14 травня

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану – пропонує продовжити їх на 90 днів до 14 травня 2024 року. Відповідні законопроєкти №10456 та №10457 зареєстровані на сайті Верховної Ради.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Термін дії воєнного стану й мобілізації закінчується в Україні 14 лютого.

Від початку повномасштабного російського вторгнення, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово. Це буде вже десяте таке голосування парламенту з початку великої війни. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкти буде ухвалено цього тижня.

Спочатку президент України підписує два укази, потім їх подають на затвердження до Верховної Ради. Після чого їх розглядає Комітет з питань оборони, а потім голосування в залі. В підсумку президент підписує закони про затвердження свого указу.

8 листопада Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні на 90 днів – до 14 лютого 2024 року, а також погодила продовження загальної мобілізації на такий самий період.

Читайте також: Зеленського запитали про звільнення Залужного. Відповів, що хоче перезавантажити владу