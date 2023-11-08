Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан до 14 лютого

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні на 90 днів – до 14 лютого 2024 року, а також погодила продовження загальної мобілізації на такий самий період. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Законопроєкт про продовження строку дії воєнного стану в Україні (№10211) та затвердження указу президента про продовження строку проведення загальної мобілізації (№10212) підтримали 328 та 322 депутатів відповідно, заявив Железняк.

Це було вже девʼяте голосування парламенту за період воєнного стану з початку великої війни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від служби, але держава намагається це виправити.

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що в Україні планують запровадити систему "смартмобілізації" — пілотний проєкт мають запустити через місяць-два.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Читайте також: Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть всі": Це аксіома

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.