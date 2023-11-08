Рада продлила мобилизацию и военное положение до 14 февраля

Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 14 февраля 2024 года, а также согласовала продолжение общей мобилизации на такой же период. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Законопроект о продлении срока действия военного положения в Украине (№10211) и утверждение указа президента о продлении срока проведения общей мобилизации (№ 10212) поддержали 328 и 322 депутата соответственно, заявил Железняк.

Это было уже девятое голосование парламента за период военного положения с начала войны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в украинском законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от службы, но государство пытается это исправить.

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют ввести систему "смарт-мобилизации" – пилотный проект должны запустить через месяц-два.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.

Читайте также: Данилов прокомментировал тезис, что воевать или служить "будут все": Это аксиома

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.