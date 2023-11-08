UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада продлила мобилизацию и военное положение до 14 февраля

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 12:55
Рада продлила мобилизацию и военное положение до 14 февраля - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 14 февраля 2024 года, а также согласовала продолжение общей мобилизации на такой же период. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект о продлении срока действия военного положения в Украине (№10211) и утверждение указа президента о продлении срока проведения общей мобилизации (№ 10212) поддержали 328 и 322 депутата соответственно, заявил Железняк.

Это было уже девятое голосование парламента за период военного положения с начала войны.

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в украинском законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от службы, но государство пытается это исправить.
  • Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют ввести систему "смарт-мобилизации" – пилотный проект должны запустить через месяц-два.
  • Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.

Читайте также: Данилов прокомментировал тезис, что воевать или служить "будут все": Это аксиома

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенное положение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 