Мобилизация и военное положение в Украине будут продлены. Уже в девятый раз — нардеп

Верховная Рада в ближайшее время продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, президент Владимир Зеленский должен внести соответствующие законопроекты в парламент в ближайшие дни.

Он отметил, что, скорее всего, продление будет с 15 ноября до середины февраля 2024 года, то есть, снова на 90 дней.

Голосование в парламенте ожидается на следующей неделе, это будет уже девятое продление мобилизации и ВП с начала большой войны.

Железняк напомнил, что сначала глава государства подписывает два указа, потом их подают на утверждение в Раду, они проходят Комитет по вопросам обороны и выносятся на голосование в сессионный зал. Ранее стало известно, что Министерство обороны собирается комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы). Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, находящийся на учете.

Мобилизация. Электронный реестр военнообязанных уже работает и наполняется – министр Федоров. Читайте также: Залужный о призыве: Есть пробелы, которые позволяют уклоняться, пытаемся исправить

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