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Мобилизация и военное положение в Украине будут продлены. Уже в девятый раз — нардеп

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 10:39
Мобилизация и военное положение в Украине будут продлены. Уже в девятый раз — нардеп - Фото
Владимир Зеленский в Раде (Фото: ОП)

Верховная Рада в ближайшее время продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, президент Владимир Зеленский должен внести соответствующие законопроекты в парламент в ближайшие дни. 
Он отметил, что, скорее всего, продление будет с 15 ноября до середины февраля 2024 года, то есть, снова на 90 дней. 
Голосование в парламенте ожидается на следующей неделе, это будет уже девятое продление мобилизации и ВП с начала большой войны. 

Железняк напомнил, что сначала глава государства подписывает два указа, потом их подают на утверждение в Раду, они проходят Комитет по вопросам обороны и выносятся на голосование в сессионный зал. 

Ранее стало известно, что Министерство обороны собирается комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы).

  • Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность. 
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Дмитрий Гриниченко
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верховная радавойнамобилизациявоенное положениеЯрослав Железняк

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