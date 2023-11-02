Мобілізація та воєнний стан в Україні будуть продовжені. Вже вдев'яте — нардеп

Верховна Рада найближчим часом продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словами, президент Володимир Зеленський має внести відповідні законопроєкти до парламенту найближчими днями.

Він зазначив, що, швидше за все, продовження буде з 15 листопада до середини лютого 2024 року, тобто знову на 90 днів.

Голосування у парламенті очікується наступного тижня, це буде вже дев'яте продовження мобілізації та ВС із початку великої війни.

Железняк нагадав, що спочатку глава держави підписує два укази, потім їх подають на затвердження до Ради, вони проходять Комітет із питань оборони та виносяться на голосування до сесійної зали.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони збирається комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).

Мобілізація в Україні перейде до "смарт-формату". Люди самі обиратимуть спеціальність.

14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз в країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

Мобілізація. Електронний реєстр військовозобов'язаних вже працює та наповнюється – міністр Федоров.

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