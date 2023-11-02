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Мобілізація та воєнний стан в Україні будуть продовжені. Вже вдев'яте — нардеп

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02.11.2023, 10:39
Мобілізація та воєнний стан в Україні будуть продовжені. Вже вдев'яте — нардеп - Фото
Володимир Зеленський у Раді (Фото: ОП)

Верховна Рада найближчим часом продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, президент Володимир Зеленський має внести відповідні законопроєкти до парламенту найближчими днями.
Він зазначив, що, швидше за все, продовження буде з 15 листопада до середини лютого 2024 року, тобто знову на 90 днів.
Голосування у парламенті очікується наступного тижня, це буде вже дев'яте продовження мобілізації та ВС із початку великої війни.

Железняк нагадав, що спочатку глава держави підписує два укази, потім їх подають на затвердження до Ради, вони проходять Комітет із питань оборони та виносяться на голосування до сесійної зали.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони збирається комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).

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Дмитро Гриниченко
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