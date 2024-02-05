Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию до 14 мая

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения – предлагает продлить их на 90 дней до 14 мая 2024 года. Соответствующие законопроекты №10456 и №10457 зарегистрированы на сайте Верховной Рады.

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Срок действия военного положения и мобилизации истекает в Украине 14 февраля.

С начала полномасштабного российского вторжения, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали уже неоднократно. Это будет уже десятое голосование парламента с начала большой войны. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, законопроекты будут приняты на этой неделе.

Сначала президент Украины подписывает два указа, затем их подают на утверждение в Верховную Раду. После чего их рассматривает Комитет по обороне, а затем голосование в зале. В итоге президент подписывает законы об утверждении своего указа.

8 ноября Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 14 февраля 2024 года, а также согласовала продолжение общей мобилизации на такой же период.

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