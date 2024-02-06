Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 13 травня

Фото: Верховна Рада

Парламент затвердив Указ президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 13 травня 2024 року. Відповідні законопроєкти №10456 та №10457 були зареєстровані на сайті Верховної Ради 5 лютого. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.

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Напередодні президент вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану – пропонує продовжити їх на 90 днів.

За даними нардепа Ярослава Железняка, "за" продовження воєнного стану проголосували 335 депутатів.

Також Рада продовжила загальну мобілізацію на 90 днів 332 голосами "за". Гончаренко наголосив, що урядовий законопроєкт про мобілізацію буде розглядатись у першому читанні 7 лютого.

Від початку повномасштабного російського вторгнення, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово - це було вже десяте голосування Ради за воєнний стан. Такі рішення депутати за поданням президента вже ухвалювали п'ять разів у 2022 році (24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада), а також 4 рази у 2023-му (7 лютого, 2 травня, 27 липня та 8 листопада).

Спочатку президент підписує два укази, потім їх подають на затвердження до Верховної Ради. Після чого їх розглядає Комітет із питань оборони, а потім голосування в залі. В підсумку президент підписує закони про затвердження свого указу.

8 листопада Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні на 90 днів – до 14 лютого 2024 року, а також погодила продовження загальної мобілізації на такий самий період.

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