Верховный суд Франции отменил ордер на арест экс-президента Сирии Асада

Франция в ноябре 2023 года выдала ордер на арест Асада за его вероятное участие в химической атаке в 2013 году

Башар Асад (Фото: EPA)

Верховный суд Франции отменил ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада,который выдали за смертельные химические атаки 2013 года. Об этом сообщает France 24.

Кассационный суд постановил, что нет исключений из президентского иммунитета даже за вероятные военные преступления и преступления против человечности.

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Однако председательствующий судья Кристоф Сулар отметил, что поскольку Башар Асад больше не президент, против него могут выдать новые ордера на арест, и расследование дела может продолжаться.

В ноябре 2023 года Франция выдала ордер на арест Асада за его вероятное участие в химической атаке в 2013 году вблизи Дамаска, после которой погибло более одной тысячи человек.

Его также обвиняют в соучастии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, хотя сирийские власти тогда все отрицали и возлагали вину на повстанцев.

Французский суд рассматривает дело по принципу универсальной юрисдикции, то есть имеет право судить за тяжкие преступления, даже если они были совершены в другой стране, отмечает издание.

Расследование основано на показаниях очевидцев, военных перебежчиков, а также фото- и видеодоказательствах. На этой основе Франция выдала ордера на арест Башара Асада, его брата Махера и еще двух генералов.

Прокуроры согласились с тремя ордерами, но подали апелляцию по Асаду, считая, что он имеет иммунитет как глава государства.

Впрочем, в июне 2024 года Апелляционный суд Парижа поддержал решение об ордере. Прокуроры снова подали апелляцию.

В январе французские следователи выдали еще один ордер на арест Асада – на этот раз из-за взрыва в городе Дераа в 2017 году, в результате которого погиб франко-сирийский мирный житель.