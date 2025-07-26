Верховний суд Франції скасував ордер на арешт експрезидента Сирії Асада

Франція у листопаді 2023 року видала ордер на арешт Асада за його ймовірну участь у хімічній атаці у 2013 році

Башар Асад (Фото: EPA)

Верховний суд Франції скасував ордер на арешт колишнього президента Сирії Башара Асада, який видали за смертельні хімічні атаки 2013 року. Про це повідомляє France 24.

Касаційний суд постановив, що немає винятків із президентського імунітету навіть за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності.

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Однак головуючий суддя Крістоф Сулар зазначив, що оскільки Башар Асад більше не президент, проти нього можуть видати нові ордери на арешт, і розслідування справи може тривати.

У листопаді 2023 року Франція видала ордер на арешт Асада за його ймовірну участь у хімічній атаці в 2013 році поблизу Дамаска, після якої загинула понад одна тисяча людей.

Його також звинувачують у співучасті у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, хоч сирійська влада тоді все заперечувала й покладала провину на повстанців.

Французький суд розглядає справу за принципом універсальної юрисдикції, тобто має право судити за тяжкі злочини, навіть якщо їх скоїли в іншій країні, зазначає видання.

Розслідування засноване на свідченнях очевидців, військових перебіжчиків, а також фото- й відеодоказах. На цій основі Франція видала ордери на арешт Башара Асада, його брата Махера і ще двох генералів.

Прокурори погодилися з трьома ордерами, але подали апеляцію щодо Асада, вважаючи, що він має імунітет як очільник держави.

Втім, у червні 2024 року Апеляційний суд Парижа підтримав рішення про ордер. Прокурори знову подали апеляцію.

У січні французькі слідчі видали ще один ордер на арешт Асада – цього разу через вибух у місті Дераа в 2017 році, внаслідок якого загинув франко-сирійський мирний житель.