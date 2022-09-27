Верховный суд окончательно запретил ПСПУ Натальи Витренко
27.09.2022, 18:16
Наталья Витренко (скриншот с видео)
Верховный суд окончательно запретил Прогрессивную социалистическую партию Натальи Витренко. Об этом сообщает движение Чесно из зала суда.
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Таким образом, ПСПУ уже четвертая партия, запрещенная Верховным судом.
Кроме ПСПУ, Верховный суд уже запретил ОПЗЖ, Партию Шария и партию "Социалисты".
- 20 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение запретить на период действия военного положения деятельность ряда политических партий, связанных с Россией.
- 7 из 16 запрещенных в Украине пророссийских партий решили оспорить свой запрет в Верховном суде.
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