UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховный суд окончательно запретил ПСПУ Натальи Витренко

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 18:16
Верховный суд окончательно запретил ПСПУ Натальи Витренко - Фото
Наталья Витренко (скриншот с видео)

Верховный суд окончательно запретил Прогрессивную социалистическую партию Натальи Витренко. Об этом сообщает движение Чесно из зала суда.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Таким образом, ПСПУ уже четвертая партия, запрещенная Верховным судом.

Кроме ПСПУ, Верховный суд уже запретил ОПЗЖ, Партию Шария и партию "Социалисты".

  • 20 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение запретить на период действия военного положения деятельность ряда политических партий, связанных с Россией.
  • 7 из 16 запрещенных в Украине пророссийских партий решили оспорить свой запрет в Верховном суде.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховный суд Наталия Витренко ПСПУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 