Верховный суд окончательно запретил ПСПУ Натальи Витренко

Верховный суд окончательно запретил Прогрессивную социалистическую партию Натальи Витренко. Об этом сообщает движение Чесно из зала суда.

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Таким образом, ПСПУ уже четвертая партия, запрещенная Верховным судом.

Кроме ПСПУ, Верховный суд уже запретил ОПЗЖ, Партию Шария и партию "Социалисты".

20 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение запретить на период действия военного положения деятельность ряда политических партий, связанных с Россией.

7 из 16 запрещенных в Украине пророссийских партий решили оспорить свой запрет в Верховном суде.

Вадим Ребрина

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