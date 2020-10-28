Верховный суд отказался признать опрос Зеленского незаконной агитацией
Это решение не может быть обжаловано
Верховный суд не удовлетворил апелляционную жалобу экс-депутата VII и VIII созывов Рады Натальи Новак о признании противоправными видеообращений президента Владимира Зеленского, где он анонсировал проведение "общенационального опроса" – истец посчитала, что такие действия – агитация. Об этом сообщается в постановлении на сайте суда.
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Новак, которая баллотировалась в Киевский горсовет от партии Хвиля, обосновывала требования тем, что Зеленский в общениях якобы использовал лозунги партии Слуга народа, а именно фразу "Украина – это ты". Как посчитала истец, это нарушило "равенство ее прав и возможностей в избирательном процессе".
Кассационный админсуд Киева отказал ей в удовлетворении иска. Судьи посчитали, что в видеообращениях Зеленский "не осуществлял предвыборной агитации за ту или иную политическую партию".
Большая палата Верховного суда посчитала, что "социальный опрос" не является формой или средством предвыборной агитации, поэтому может проводиться в день проведения выборов.
Также судьи решили, что в этом вопросе "сложно отделить" скрытую агитацию от "вполне искренних политических намерений и обычной информации об опросе".
Это решение было опубликовано 28 октября и не может быть обжаловано.
- 23 октября Окружной административный суд Киева не признал незаконным проведение президентского опроса во время местных выборов.
- Руководитель миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир отметил, что опрос, инициированный Зеленским, частично создавал неправомерное преимущество партии власти.
- Координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что всеукраинский опрос от президента не был репрезентативным социологическим, он нанес репутационный ущерб идее народовластия и снизил доверие к социологии.
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