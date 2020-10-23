Опрос в день выборов: ОАСК отклонил иск к Зеленскому

Суд решил, что намерение президента Владимира Зеленского провести опрос в день местных выборов не нарушает права истца

Иск к президенту Владимиру Зеленскому о противозаконности всеукраинского опроса 25 октября признан необоснованным и неподтвержденным достаточными доказательствами. Такое решение принял сегодня Окружной административный суд Киева, сообщает пресс-служба суда.

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Житель Ивано-Франковской области просил ОАСК признать незаконным проведение президентского опроса во время местных выборов.

Судьи ОАСК решили, что обязательным условием для предоставления судом правовой защиты должно быть наличие реального нарушения прав лица в момент обращения в суд. Объявление каким-либо субъектом властных полномочий о намерениях что-либо совершить в будущем не может быть расценено судом как действие, нарушающее права истца, считают в ОАСК.

Суд признал иск необоснованным, неподтвержденным достаточными доказательствами, и отказал в его удовлетворении.

13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".

14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", 15 октября второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?", 16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.

По данным опроса КМИС, участвовать в опросе Зеленского готовы 54,6% избирателей.

По данным опроса Рейтинга, 63% украинцев считают проведение опроса Зеленского законным.

Денис Юдин

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