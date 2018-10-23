Верховный суд Украины остановил дело по иску Аксенова о санкциях

Сергей Аксенов (фото - russ-edin.org)

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Приостановлено "в связи с порядком рассмотрения дела"

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Верховный суд Украины приостановил дело по иску главы оккупационных властей РФ в Крыму Сергея Аксенова об отмене санкций против него. Об этом сообщили сегодня в суде, передает Крым.Реалии.

Детали итогов заседания суда не сообщаются, указано только, что иск приостановлен в связи с порядком рассмотрения дела.

Также уточняется, что решением суда удовлетворены два постановления о привлечении третьего лица по делу Аксенова и постановление по заявлению представителя Аксенова, адвоката Антона Журавля, об "остановке производства по делу".

Аксенов подал в суд, требуя отменить введенные против него персональные санкции. Ответчиками в иске заявлены президент Украины Петр Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также украинский Кабмин, Нацбанк, СБУ.

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