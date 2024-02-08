Вертолет, более 30 крылатых ракет и 910 захватчиков: Генштаб обновил потери армии РФ

Также украинские защитники уничтожили одну систем ПВО и 14 БпЛА оперативно-тактического уровня

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Силы обороны ликвидировали 910 российских оккупантов, уничтожили один вертолет, 20 бронемашины, 11 танков, 24 артиллерийские системы и 31 крылатую ракету захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Общие боевые потери россиян на 7 февраля 2024 года ориентировочно составили:

→ личного состава – около 392 380 (+910);

→ танков – 6383 (+11);

→ боевых бронированных машин – 11 899 (+20);

→ артиллерийских систем – 9411 (+24);

→ РСЗО – 980 (+0);

→ средств ПВО ‒ 666 (+1) ед.,

→ самолетов – 332 (+0) ед.,

→ вертолетов – 325 (+1) ед.,

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7191 (+14),

→ крылатых ракет – 1880 (+31),

→ кораблей/катеров ‒ 24 (+0) ед.,

→ подлодок/submarines – 1 (+0) ед.,

→ автомобильной техники и автоцистерн – 12513 (+27) ед.,

→ специальной техники – 1505 (+8).

Фото: Генштаб ВСУ

В Одессе в ночь на 8 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". В результате вражеской атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал о "прилетах" из-за вражеской воздушной атаки.

Силы обороны сбили ночью 11 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.

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