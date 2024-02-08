Вертолет, более 30 крылатых ракет и 910 захватчиков: Генштаб обновил потери армии РФ
Силы обороны ликвидировали 910 российских оккупантов, уничтожили один вертолет, 20 бронемашины, 11 танков, 24 артиллерийские системы и 31 крылатую ракету захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери россиян на 7 февраля 2024 года ориентировочно составили:
→ личного состава – около 392 380 (+910);
→ танков – 6383 (+11);
→ боевых бронированных машин – 11 899 (+20);
→ артиллерийских систем – 9411 (+24);
→ РСЗО – 980 (+0);
→ средств ПВО ‒ 666 (+1) ед.,
→ самолетов – 332 (+0) ед.,
→ вертолетов – 325 (+1) ед.,
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7191 (+14),
→ крылатых ракет – 1880 (+31),
→ кораблей/катеров ‒ 24 (+0) ед.,
→ подлодок/submarines – 1 (+0) ед.,
→ автомобильной техники и автоцистерн – 12513 (+27) ед.,
→ специальной техники – 1505 (+8).
- В Одессе в ночь на 8 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". В результате вражеской атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
- Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал о "прилетах" из-за вражеской воздушной атаки.
- Силы обороны сбили ночью 11 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.
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