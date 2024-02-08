Гелікоптер, понад 30 крилатих ракет і 910 загарбників: Генштаб оновив втрати армії РФ
Сили оборони ліквідували 910 російських окупантів, знищили один гелікоптер, 20 бронемашини, 11 танків, 24 артилерійські системи та 31 крилату ракету загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати росіян на 7 лютого 2024 року орієнтовно склали:
→ особового складу ‒ близько 392 380 (+910);
→ танків ‒ 6383 (+11);
→ бойових броньованих машин ‒ 11 899 (+20);
→ артилерійських систем – 9411 (+24);
→ РСЗВ – 980 (+0);
→ засобів ППО ‒ 666 (+1) од,
→ літаків – 332 (+0) од,
→ гелікоптерів – 325 (+1) од,
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14),
→ крилатих ракет ‒ 1880 (+31),
→ кораблів/катерів ‒ 24 (+0) од,
→ підводних човнів/submarines – 1 (+0) од,
→ автомобільної техніки й автоцистерн – 12513 (+27) од,
→ спеціальної техніки ‒ 1505 (+8).
- В Одесі у ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
- Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про "прильоти" через ворожу повітряну атаку.
- Сили оборони збили вночі 11 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.
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