Весенние выборы этого года будут последними для Эрдогана – Anadolu

Он заявил, что "результатом выборов будет передача наследия братьям и сестрам"

Реджеп Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что местные выборы, намеченные на 31 марта, станут его последним голосованием, сообщило в пятницу государственное информационное агентство Anadolu.

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Действующий глава государства заявил, что нынешние местные выборы – это "финал" для него, согласно мандату, предоставленному ему законом.

Он заявил, что "результатом выборов будет передача наследства пришедшим после него братьям и сестрам".

Эрдоган у власти уже более 20 лет, в 2003-2014 годах он занимал должность премьер-министра Турции, а в 2014 году его избрали президентом страны. С тех пор он переизбирался дважды – в 2018 и 2023 годах.

28 февраля Эрдоган заявил, что поддерживает формулу мира президента Зеленского и готов предоставить площадку для российско-украинских переговоров в Стамбуле.

8 марта Эрдоган заявил, что готов принять мирный саммит по поводу войны в Украине, но на него Стамбул хочет пригласить представителей Москвы. По словам президента Владимира Зеленского, Украина не видит представителей России на этом саммите.

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