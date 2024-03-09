Цьогорічні весняні вибори будуть останніми для Ердогана – Anadolu

Він заявив, що "результатом виборів буде передавання спадщини братам і сестрам"

Реджеп Ердоган (Фото: EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що місцеві вибори, заплановані на 31 березня, стануть його останнім голосуванням, повідомило в п'ятницю державне інформаційне агентство Anadolu.

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Чинний глава держави заявив, що нинішні місцеві вибори — це "фінал" для нього, згідно з мандатом, наданим йому законом.

Він заявив, що "результатом виборів буде передавання спадщини братам і сестрам", які прийдуть після нього.

Ердоган при владі уже понад 20 років, у 2003-2014 роках він перебував на посаді прем'єр-міністра Туреччини, а у 2014 році його обрали президентом країни. Відтоді він переобирався двічі — у 2018 та 2023 роках.

28 лютого Ердоган заявив, що підтримує формулу миру президента Зеленського та готовий надати майданчик для російсько-українських переговорів у Стамбулі.

8 березня Ердоган заявив, що готовий прийняти мирний саміт щодо війни в Україні, але на нього Стамбул хоче запросити представників Москви. За словами президента Володимира Зеленського, Україна не бачить представників Росії на цьому саміті.

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