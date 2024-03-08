Зеленський передав Ердогану список полонених: у ньому є кримські татари

У цьому списку — кримські татари, яких Росія репресувала та утримує у в'язницях

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський передав своєму турецькому лідеру Реджепу Ердогану список громадян України, яких Росія утримує в полоні. До нього також ввійшли військовополонені і кримські татари. Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з Ердоганом.

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За словами Зеленського, завдяки посередництву Туреччини Україна вже досягла "значних результатів" у звільненні полонених українців. Тому, за результатами сьогоднішньої зустрічі Зеленський сподівається на продовження цих зусиль.

У цьому списку — кримські татари, яких Росія репресувала та утримує у в'язницях. Зокрема, йдеться про Нарімана Джеляла, Леніє Умерову та Сервера Мустафаєва.

"Маємо звільнити їх усіх: і воїнів, і цивільних. І тих, хто був захоплений, захищаючи свій народ, і тих, хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є — українці, кримські татари, усі", — наголосив Зеленський.

31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

8 лютого Україна повернула додому ще 100 захисників із російського полону.

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