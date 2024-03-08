Зеленский передал Эрдогану список пленных: в нем есть крымские татары

В этом списке – крымские татары, которых Россия репрессировала и содержит в тюрьмах

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский передал своему турецкому лидеру Реджепу Эрдогану список граждан Украины, которых Россия удерживает в плену. В него также вошли военнопленные и крымские татары. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с Эрдоганом.

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По словам Зеленского, благодаря посредничеству Турции Украина уже достигла "значительных результатов" в освобождении пленных украинцев. Поэтому, по результатам сегодняшней встречи Зеленский надеется на продолжение этих усилий.

В этом списке – крымские татары, которых Россия репрессировала и удерживает в тюрьмах. В частности, речь идет о Наримане Джеляле, Ление Умеровой и Сервере Мустафаеве.

"Должны освободить их всех: и воинов, и гражданских. И тех, кто был захвачен, защищая свой народ, и тех, кто подвергается российским репрессиям только из-за того, кем он или она является – украинцы, крымские татары, все", – подчеркнул Зеленский.

31 января Украине удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя.

8 февраля Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.

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