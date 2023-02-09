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Весна близко. Ракетный блицкриг россиян провалился, но они продолжат наносить удары – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 08:22
Весна близко. Ракетный блицкриг россиян провалился, но они продолжат наносить удары – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Российский ракетный блицкриг провалился, но захватчики продолжат наносить удары – у них еще много устаревшего ракетного вооружения. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Юсов напомнил, что после провала первого блицкрига – попытки захватить Украину за три дня, россияне решили использовать террористические удары и путем "ракетного блицкрига" быстро вывести из строя украинскую энергосистему, сломать общественное сопротивление, вызвать новую волну беженцев.

"Но и ракетный блицкриг абсолютно провалился у Путина – в принципе, как и все остальные его стратегические планы", – сказал спикер ГУР.

Он подчеркнул, что по большому счету ракетный блицкриг уже потерял смысл, потому что украинская энергосистема выстояла, несмотря на огромные потери.

"Украинское общество еще больше объединилось, несмотря на огромные потери – несмотря на сознательные попадания по гражданским объектам, по домам, по жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сломалось", – сказал Юсов.

Он добавил, что энергетики и ГСЧС все ремонтируют, весь мир помогает Украине оборудованием и генераторами.

"Поэтому мы выстоим. И уже видно, что весна – скоро. Ракетный блицкриг провалился", – сказал Юсов.

По его словам, Россия продолжит совершать теракты, потому что у них осталось не так много методов воевать против Украины.

У россиян стремительно уменьшается количество высокоточного ракетного вооружения, и нет возможности пополнять запасы в надлежащих количествах, поэтому изменилось количество, интенсивность и перерывы между обстрелами, добавил представитель ГУР.

"Но у них еще много ракет. Много устаревшего ракетного вооружения. Для С-300 очень много ракет. Это означает, что наши прифронтовые города остаются под серьезной угрозой", – заявил Юсов.

Наталія Медведєва
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гур ракетный удар андрей юсов
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