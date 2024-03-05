Виктория Нуланд покидает пост замгоссекретаря США – Блинкен

Она покинет пост заместителя государственного секретаря США в ближайшие недели, сообщили в ведомстве

Виктория Нуланд (Фото: EPA)

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд уходит в отставку. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Соответствующая заявка обнародована на сайте Госдепа.

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Блинкен заявил, что Нуланд уходит в отставку в ближайшие недели. В своей должности, по словам госсекретаря, она "воплощала обязательство президента США Джо Байдена возродить глобальную американскую политику в решающее для мира время".

Также Блинкен отметил, что лидерство Нуланд по Украине дипломаты и студенты-международники будут изучать еще долгие годы.

"Ее усилия были незаменимы в противостоянии полномасштабному вторжению российского диктатора Владимира Путина в Украину, формированию коалиции для обеспечения его стратегического поражения, а также в помощи Украине приблизить тот день, когда она сможет крепко стоять на собственных ногах", — заявил госсекретарь.

Байден и Блинкен попросили заместителя госсекретаря по управлению Джона Басса исполнять обязанности Нуланд, пока не будет найдена замена.

31 января 2024 года Виктория Нуланд посетила Киев. Это был ее второй визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Во время визита в Украину Нуланд заявила, что российского диктатора Путина ждут сюрпризы на поле боя в 2024 году.

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