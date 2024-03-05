Вікторія Нуланд залишає посаду заступниці держсекретаря США – Блінкен

Вікторія Нуланд (Фото: EPA)

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд йде у відставку. Про це повідомив американський держсекретар Ентоні Блінкен. Відповідна заявка оприлюднена на сайті Держдепу.

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Блінкен заявив, що Нуланд йде у відставку найближчими тижнями. На своїй посаді, за словами держсекретаря, вона "втілювала зобов’язання президента США Джо Байдена відродити глобальну американську політику у час, вирішальний для світу".

Також Блінкен зазначив, що лідерство Нуланд щодо України дипломати та студенти-міжнародники будуть вивчати ще довгі роки.

"Її зусилля були незамінними у протистоянні повномасштабному вторгненню російського диктатора Володимира Путіна в Україну, формуванні коаліції для забезпечення його стратегічної поразки, а також у допомозі Україні наблизити той день, коли вона зможе міцно стояти на власних ногах ", – заявив держсекретар.

Байден і Блінкен попросили заступника держсекретаря з управління Джона Басса виконувати обов’язки Нуланд, доки не буде знайдена заміна.

31 січня 2024 року Вікторія Нуланд відвідала Київ. Це був її другий візит в Україну від початку великої війни.

Під час візиту до України Нуланд заявила, що на російського диктатора Путіна чекають сюрпризи на полі бою у 2024 році.

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