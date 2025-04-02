Вице-президент компании ICEYE о народном спутнике: Работает должным образом

Украинцы приобрели космический спутник летом 2022 года для нужд военных на фронте

Снимок с народного спутника (Фото: Facebook / Благотворительный Фонд Сергея Притулы)

Так называемый народный спутник, на который украинцы и волонтер Сергей Притула собрали в 2022 году, продолжает выполнять свою работу. Об этом в интервью LIGA.net рассказал вице-президент финского производителя микроспутников ICEYE Сеппо Аалтонен.

Он не стал раскрывать подробности работы спутника, но отметил, что тот продолжает приносить пользу войску.

"Я не могу комментировать специфику работы. Спутник надлежащим образом функционирует и будет продолжать выполнять свои задачи для украинских военных", – сказал Аалтонен.

Спутник был приобретен волонтерским фондом Притулы 18 августа 2022 года. Перед этим был открыт сбор на три "байрактара", однако турецкая компания, узнав об акции, решила бесплатно отправить Украине три БпЛА. Собранные 600 млн грн были направлены на покупку народного спутника и годовую подписку на сеть спутников финской компании ICEYE.

Несмотря на результаты от военных, время от времени пользователи соцсетей все же задают вопрос: "Где спутник?"

Подробности читайте в материале: "Спутник Притулы" изменил правила игры: как Украина повлияла на финский космический бизнес