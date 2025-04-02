Віцепрезидент компанії ICEYE про народний супутник: Працює належно

Українці придбали космічний супутник влітку 2022 року для потреб військових на фронті

Знімок з народного супутника (Фото: Facebook / Благодійний Фонд Сергія Притули)

Так званий народний супутник, на який українці та волонтер Сергій Притула зібрали у 2022 році, продовжує виконувати свою роботу. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів віцепрезидент фінського виробника мікросупутників ICEYE Сеппо Аалтонен.

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Він не став розкривати подробиці роботи супутника, але зазначив, що той продовжує приносити користь війську.

"Я не можу коментувати специфіку роботи. Супутник належно функціонує та продовжуватиме виконувати свої завдання для українських військових", – сказав Аалтонен.

Супутник було придбано волонтерським фондом Притули 18 серпня 2022 року. Перед цим було відкрито збір на три "байрактари", однак турецька компанія, дізнавшись про акцію, вирішила безкоштовно відправити Україні три БпЛА. Зібрані 600 млн грн були направлені на купівлю народного супутника та річну підписку на мережу супутників фінської компанії ICEYE.

Попри результати від військових, час від часу користувачі соцмереж все ж таки ставлять питання: "Де супутник?"

Подробиці читайте в матеріалі: "Супутник Притули" змінив правила гри: як Україна вплинула на фінський космічний бізнес