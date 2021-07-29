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Визит Зеленского в Вашингтон. Украина и США договорились подписать три документа

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 06:50
Визит Зеленского в Вашингтон. Украина и США договорились подписать три документа - Фото
Встреча Романа Машовца и Бриттани Стюарт (Фото – пресс-служба президента)

Согласовано подписание трех двусторонних документов между Украиной и США во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Замглавы Офиса президента Роман Машовец провел вчера, 28 июля 2021 года, встречу с военным атташе посольства США Бриттани Стюарт.

В рамках подготовки к визиту Зеленского в США обсуждалось завершение работы над двусторонними документами по оборонному партнерству, проектам в сфере исследований, испытаний и оценки и сотрудничеству в космической области.

Американская сторона высказала готовность обеспечить подписание этих документов во время визита Зеленского, заявляет пресс-служба президента.

На встрече обсуждались оборонные реформы в Украине и внедрение недавно принятых законов в сфере обороны и нацбезопасности. Речь шла, в том числе, о разделении полномочий между Минобороны и Генштабом, оптимизации войскового управления, усилении гражданского контроля и построению территориальной обороны.

Также обсуждалось оказание Соединенными Штатами помощи в развитии оборонных возможностей Украины, реформировании ВСУ и оборонно-промышленного комплекса.

  • 7 июня 2021 года состоялся телефонный разговор между Зеленским и Байденом. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что ключевым в разговоре было приглашение Зеленскому приехать в Вашингтон в июле этого года.
  • 17 июля спикер президента Сергей Никифоров заявил, что встреча Зеленского с Байденом состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.
  • 21 июля в Белом доме заявили, что Зеленского ждут в США 30 августа.
Денис Юдин
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