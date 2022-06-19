Визовый режим с РФ: Украина выберет страну, которая будет представлять ее интересы в Росси

Украина выберет страну, которая будет представлять ее интересы в РФ для предоставления гражданам страны-агрессора виз для въезда в Украину. Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телемарафона.

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Немчинов напомнил, что 17 июня Кабмин отменил безвиз для граждан РФ, и с 1 июля россияне, у которых нет вида на жительство в Украине или заблаговременно открытой визы, не смогут попасть в Украину.

Отвечая на вопрос о выборе страны-посредника для Украины и РФ, Немчинов сказал, что Министерство иностранных дел сейчас работает над этим вопросом. Он также подчеркнул, что у Украины есть действующие договоры с визовыми центрами на территории РФ, о чем проинформировал на заседании правительства замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

"Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы выбрать страну, которая будет представлять временно интересы Украины в Российской Федерации", – отметил он.

По словам Немчинова, после принятия соответствующего решения МИД проинформирует граждан Украины и РФ о способе получения визы, ее стоимости и других особенностях процедуры.

24 февраля, в день начала полномасштабной войны РФ против Украины, президент Владимир Зеленский сообщил, что дипломатические отношения с Россией разорваны.

2 мая петиция о введении визового режима с Россией набрала более 25 000 подписей.

В ответе на петицию Зеленский поддержал усиление режима контроля над въездом граждан РФ на территорию Украины.

17 июня Кабмин принял решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме.

Оксана Житнюк

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