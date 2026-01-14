Власенко назвал обыск своего кабинета НАБУ незаконным: Это давление и месть за мою позицию

Сергей Власенко (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Нардеп Сергей Власенко, который по состоянию на 14 января находится в командировке на заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), назвал обыски Национального антикоррупционного бюро в собственном офисе незаконными.

"Связываю такие попытки НАБУ с местью за мою устоявшуюся публичную позицию, относительно НАБУ-САП-ВАКС. И мою политическую позицию по голосованию летом за известные законы, которые уменьшали возможность НАБУ-САП заниматься "беспределом", – заявил нардеп.

Он отметил, что вероятные факты "очевидной коррупции" в Высшем антикоррупционном суде и при проведении конкурсов на должности судей якобы не заинтересовали ни НАБУ, ни Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Якобы так же, как и коррупция в независимых Наблюдательных советах государственных предприятий, как якобы незаконное финансирование членов ОСД и прочее.

Также нардеп сообщил, что якобы слышал от коллег и друзей об "угрозах от НАБУ и САП" в свой адрес. Но отметил, что после избрания председателем временной следственной комиссии в июне 2025 года обратился с письмами ко всем правоохранительным органам с вопросом, не имеют ли они к нему претензий уголовного плана. И получил отрицательный ответ, в частности, от НАБУ.

"Поэтому интересно узнать, чего же НАБУ так рвалось в мой кабинет. Возможно надо было иметь доступ к материалам ВСК? А для детективов НАБУ могу публично дополнительно объяснить, что флешками последний раз пользовался лет семь-восемь назад, а может и больше. Поэтому, сразу после возвращения из командировки (через пару дней) попрошу вернуть мое имущество", – отметил Власенко.

Нардеп заявил, что обыск провели без санкции следственного судьи и без согласования с прокурором, прикрываясь "неотложностью" следственных действий. Он утверждает, что НАБУ проинформировано о его командировке с 10 января.

"Считаю такие незаконные действия НАБУ давлением на меня, как народного депутата Украины за мою политическую и профессиональную позицию", – подчеркнул Власенко.

Об обысках у Власенко сообщил лидер Батькивщины Юлия Тимошенко во время выступления в Раде. Комментируя обыски у себя, она рассказала, что правоохранители попросили ключ от кабинета нардепа и якобы угрожали "разбить дверь", если она его не предоставит. Когда ключ дали и дверь откинули, правоохранители "все перевернули" в кабинете Власенко и забрали флешки, сказала Тимошенко.